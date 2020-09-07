56-летняя Жанна Эппле похвасталась ногами как у Ляйсан Утяшевой

Актриса Жанна Эппле - счастливая обладательница стройной фигуры. Время от времени она участвует в фотосетах, которые подчеркивают ее сильные стороны.

«Сейчас мне кажется, что лето пролетело как один день, а летом мне казалось, что оно не закончится никогда», - написала актриса под новым кадром в своем блоге.