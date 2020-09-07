56-летняя Жанна Эппле похвасталась ногами как у Ляйсан Утяшевой
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Фото: Instagram Жанны Эппле
Жанна Эппле продемонстрировала стройные ноги на летней фотографии.
Актриса Жанна Эппле - счастливая обладательница стройной фигуры. Время от времени она участвует в фотосетах, которые подчеркивают ее сильные стороны.
«Сейчас мне кажется, что лето пролетело как один день, а летом мне казалось, что оно не закончится никогда», - написала актриса под новым кадром в своем блоге.
Рельефные ноги - почти такие как у гимнастки Ляйсан Утяшевой - восхитили поклонников актрисы.
Фото и видео: Instagram/@
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