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56-летняя Жанна Эппле похвасталась ногами как у Ляйсан Утяшевой

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Фото: Instagram Жанны Эппле

Жанна Эппле продемонстрировала стройные ноги на летней фотографии.

Актриса Жанна Эппле - счастливая обладательница стройной фигуры. Время от времени она участвует в фотосетах, которые подчеркивают ее сильные стороны.

«Сейчас мне кажется, что лето пролетело как один день, а летом мне казалось, что оно не закончится никогда», - написала актриса под новым кадром в своем блоге.

Рельефные ноги - почти такие как у гимнастки Ляйсан Утяшевой - восхитили поклонников актрисы.

Фото и видео: Instagram/@

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