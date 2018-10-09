56-летняя Ингеборга Дапкунайте закрутила роман с 37-летним журналистом?

56-летняя актриса Ингеборга Дапкунайте предпочитает не афишировать подробности личной жизни. В минувшем году стало известно, что блондинка развелась со своим супругом — ресторатором Дмитрием Ямпольским, но причины этого решения актриса не озвучила. Однако СМИ сообщили, что сердце Ингеборги Дапкунайте уже несвободно — актрисе приписывают роман с 37-летним журналистом и писателем Михаилом Зыгарем.
Дапкунайте принимает участие в проекте Зыгаря МХТ — Мобильный художественный театр. Более того, пару часто видят вместе на светских мероприятиях.
Как выяснила «Экспресс-газета», британские соседи актрисы уверены, что у нее молодой бойфренд: «Соседи Инги по британской квартире даже не сомневаются, что Михаил — новый мужчина актрисы».
Напомним, в минувшем году впервые стало известно, что у Ингеборги Дапкунайте есть сын Алекс, родившийся в 2017 году. Актриса рассекретила малыша в документальном фильме, снятом в честь ее 55-летия.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress, Instagram