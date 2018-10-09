56-летняя Ингеборга Дапкунайте закрутила роман с 37-летним журналистом?

56-летняя актриса Ингеборга Дапкунайте предпочитает не афишировать подробности личной жизни. В минувшем году стало известно, что блондинка развелась со своим супругом — ресторатором Дмитрием Ямпольским, но причины этого решения актриса не озвучила. Однако СМИ сообщили, что сердце Ингеборги Дапкунайте уже несвободно — актрисе приписывают роман с 37-летним журналистом и писателем Михаилом Зыгарем.

Дапкунайте принимает участие в проекте Зыгаря МХТ — Мобильный художественный театр. Более того, пару часто видят вместе на светских мероприятиях.