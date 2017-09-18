56-летняя Елена Малышева удивила поклонников «новым лицом»
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Ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!» на Первом канале вызвала бурю обсуждений своей изменившейся внешностью.
Накануне фигуристка Ирина Слуцкая опубликовала в своем блоге совместное фото с Еленой Малышевой. И если спортсменка получила массу комплиментов в свой адрес, то вот на ведущую обрушилась волна негативной критики. Пользователи Сети обвинили Малышеву в том, что она явно перестаралась с уколами красоты и стала не похожа на себя.
«Такое чувство что Малышева перестаралась с растяжкой лица или ботоксом», «Малышева лицо переколола», «Блин с Ириной киборг стоит!!! Жесть!», «Во что превращаются женщины в жутком стремлении к молодости(», «Странная улыбка у Малышевой», - написали они.
Фото: instagram.com, globallookpress.com