Ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!» на Первом канале вызвала бурю обсуждений своей изменившейся внешностью.

Накануне фигуристка Ирина Слуцкая опубликовала в своем блоге совместное фото с Еленой Малышевой. И если спортсменка получила массу комплиментов в свой адрес, то вот на ведущую обрушилась волна негативной критики. Пользователи Сети обвинили Малышеву в том, что она явно перестаралась с уколами красоты и стала не похожа на себя.