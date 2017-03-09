Арина Шарапова вот уже на протяжении нескольких месяцев ведет борьбу с лишним весом с помощью экспресс-курса «Худеем с Еленой Малышевой».

«Арина на диете Елены Малышевой уже 3 месяца. Но она начала худеть в Ессентуках, в санатории Русь. Там у нас экспресс-курс "Худеем с диетой Елены Малышевой". Там за неделю она похудела на 6 кг. Потом вернулась в Москву и продолжила. Попробуйте! И у вас получится! Скоро она снова поедет в санаторий на недельный курс».

Сама ведущая «Жить здорово!» периодически хвастается успехами Шараповой. Например, в конце апреля Арина сбросила целых 11 килограммов, о чем Малышева сообщила в своем блоге.

Сейчас Шарапова продолжает усердно работать над своими формами. Доказательством тому стало фото, сделанное во время празднования дня рождения ее подруги. На снимке Арина стоит в компании очень накаченных мужчин.

«Отмечаем День Рождения подруги! мастер класс с бодибилдерами. А я без грима:(((((», - написала она.

Поклонники звезды отсутствия макияжа не заметили, а лишь похвалили ее за такое сильное стремление в погоне за стройным телом.

Фото: instagram.com, globallookpress.com