56-летняя Алена Апина показала себя без косметики и с небрежной укладкой
Сегодня на странице исполнительницы появилось новое видео, на котором она выглядит максимально естественно. На звезде нет макияжа, а волосы уложены в небрежные локоны.
Певица сняла себя крупным планом, а потом показала вид из окна поезда, в котором она направляется в Ярославль.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @neapina/Instagram
«Я в Ярославле! Не сидится мне», — подписала видео бывшая участница группы «Комбинация».
При съемке таким крупным планом невозможно не заметить, что кожа певицы в прекрасном состоянии для ее возраста. Алена умеет ухаживать за своим лицом и фигурой, придерживаясь здорового образа жизни.
Зачем именно артистка отправилась в Ярославль, для отдыха или по работе, она не уточнила.
Фото и видео: Instagram
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