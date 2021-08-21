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56-летняя Алена Апина показала себя без косметики и с небрежной укладкой

Исполнительница хита «Электричка» не стесняется демонстрировать подписчикам на личной странице в Instagram свою подтянутую фигуру. Трудно поверить, что популярной певице через несколько дней исполнится 57 лет. Апина не боится возрастных изменений на лице и теле, и достаточно часто показывает себя без фильтров и косметики.
56-летняя Алена Апина показала себя без косметики и с небрежной укладкой

Сегодня на странице исполнительницы появилось новое видео, на котором она выглядит максимально естественно. На звезде нет макияжа, а волосы уложены в небрежные локоны.

Певица сняла себя крупным планом, а потом показала вид из окна поезда, в котором она направляется в Ярославль.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алена Апина

Фото: @neapina/Instagram

«Я в Ярославле! Не сидится мне», — подписала видео бывшая участница группы «Комбинация».

Алена Апина без макияжа

При съемке таким крупным планом невозможно не заметить, что кожа певицы в прекрасном состоянии для ее возраста. Алена умеет ухаживать за своим лицом и фигурой, придерживаясь здорового образа жизни.

Зачем именно артистка отправилась в Ярославль, для отдыха или по работе, она не уточнила.

Фото и видео: Instagram

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