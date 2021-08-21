56-летняя Алена Апина показала себя без косметики и с небрежной укладкой

Сегодня на странице исполнительницы появилось новое видео, на котором она выглядит максимально естественно. На звезде нет макияжа, а волосы уложены в небрежные локоны.

Певица сняла себя крупным планом, а потом показала вид из окна поезда, в котором она направляется в Ярославль.