55-летняя звезда сериала «Секрет тропиканки» Глория Пирес похвасталась идеальной фигурой в бикини

«Когда повзрослею, хочу быть, как вы», «Красивая», «Чудесная Глория, люблю тебя», «Слишком красиво», - написали актрисе комплименты в комментариях.

У Глории Пирес четверо детей и она счастлива во втором браке с музыкантом Орландо Морайсом. Пирес – главная звезда бразильских мыльных опер до сих пор. Но сейчас Глория не только играет в сериалах, но и режиссирует фильмы.