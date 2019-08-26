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55-летняя звезда сериала «Секрет тропиканки» Глория Пирес похвасталась идеальной фигурой в бикини

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Глория Пирес

Фото: Instagram

Актриса выглядит практически так же, как и 25 лет назад, когда ее узнали в России.

Звезда популярных бразильских сериалов «Секрет тропиканки», «Нежный яд», «Жестокий Ангел» Глория Пирес с возрастом не меняется. Она все та же веселая жгучая брюнетка с озорными глазами.

Звезды бразильских сериалов Глория Пирес и Сюзанна Виейра

Глория в свои 55 лет сохранила не только былую яркую внешность, но и отличную фигуру. Это она доказала, опубликовав в Instagram фотографию в голубом бикини, сделанную в бассейне.

«Когда повзрослею, хочу быть, как вы», «Красивая», «Чудесная Глория, люблю тебя», «Слишком красиво», - написали актрисе комплименты в комментариях.

У Глории Пирес четверо детей и она счастлива во втором браке с музыкантом Орландо Морайсом. Пирес – главная звезда бразильских мыльных опер до сих пор. Но сейчас Глория не только играет в сериалах, но и режиссирует фильмы.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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