55-летняя звезда сериала «Секрет тропиканки» Глория Пирес похвасталась идеальной фигурой в бикини

Звезда популярных бразильских сериалов «Секрет тропиканки», «Нежный яд», «Жестокий Ангел» Глория Пирес с возрастом не меняется. Она все та же веселая жгучая брюнетка с озорными глазами.
Глория в свои 55 лет сохранила не только былую яркую внешность, но и отличную фигуру. Это она доказала, опубликовав в Instagram фотографию в голубом бикини, сделанную в бассейне.
«Когда повзрослею, хочу быть, как вы», «Красивая», «Чудесная Глория, люблю тебя», «Слишком красиво», - написали актрисе комплименты в комментариях.
У Глории Пирес четверо детей и она счастлива во втором браке с музыкантом Орландо Морайсом. Пирес – главная звезда бразильских мыльных опер до сих пор. Но сейчас Глория не только играет в сериалах, но и режиссирует фильмы.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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