passion.ru
1 мин.

55-летняя Холли Берри вышла замуж?

Американская актриса и звезда фильмов «Женщина-кошка» и «Люди Икс» Холли Берри подогрела слухи о замужестве. Артистка показала фото с возможной свадебной церемонии с возлюбленным Ваном Хантом.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Холли Берри подогрела слухи о свадьбе

Фото: @halleberry/Instagram

Холли Берри и 51-летний певец Ван Хант связали себя узами брака в романтическом отпуске, сообщает The Sun.

Холли опубликовала на своей странице в Instagram трогательные кадры с отдыха. На снимке актриса позирует со своим партнером, 51-летним певцом Ваном Хантом, в платье и с цветочным венком на голове.

Холли Берри и Ван Хант поженились?

Холли Берри и Ван Хант поженились?

Фото: @halleberry/Instagram

«Это официально!» — гласит подпись под фото, которой Берри и подогрела интерес к своему возможному четвертому замужеству.

Голливудская актриса и обладатель премии «Грэмми» начали встречаться в 2020 году. О личной жизни Вана Ханта мало что известно, тогда как Берри знаменита своими романами с успешными мужчинами.

Холли Берри официально была замужем трижды: в начале 90-х за бейсболистом Дэвидом Джастисом, с 2001 по 2005 год состояла в браке с музыкантом Эриком Бене и с 2013 по 2016 год с актером Оливье Мартинесом.

Фото: Instagram, Picture-alliance

Новости партнеров
О чем говорят