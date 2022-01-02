55-летняя Холли Берри вышла замуж?

«Это официально!» — гласит подпись под фото, которой Берри и подогрела интерес к своему возможному четвертому замужеству.

Голливудская актриса и обладатель премии «Грэмми» начали встречаться в 2020 году. О личной жизни Вана Ханта мало что известно, тогда как Берри знаменита своими романами с успешными мужчинами.

Холли Берри официально была замужем трижды: в начале 90-х за бейсболистом Дэвидом Джастисом, с 2001 по 2005 год состояла в браке с музыкантом Эриком Бене и с 2013 по 2016 год с актером Оливье Мартинесом.