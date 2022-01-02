55-летняя Холли Берри вышла замуж?
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @halleberry/Instagram
Холли Берри и 51-летний певец Ван Хант связали себя узами брака в романтическом отпуске, сообщает The Sun.
Холли опубликовала на своей странице в Instagram трогательные кадры с отдыха. На снимке актриса позирует со своим партнером, 51-летним певцом Ваном Хантом, в платье и с цветочным венком на голове.
Фото: @halleberry/Instagram
«Это официально!» — гласит подпись под фото, которой Берри и подогрела интерес к своему возможному четвертому замужеству.
Голливудская актриса и обладатель премии «Грэмми» начали встречаться в 2020 году. О личной жизни Вана Ханта мало что известно, тогда как Берри знаменита своими романами с успешными мужчинами.
Холли Берри официально была замужем трижды: в начале 90-х за бейсболистом Дэвидом Джастисом, с 2001 по 2005 год состояла в браке с музыкантом Эриком Бене и с 2013 по 2016 год с актером Оливье Мартинесом.
Фото: Instagram, Picture-alliance