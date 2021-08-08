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55-летняя Холли Берри рассказала, что помогает ей сохранить фигуру после рождения двоих детей

Кроме того, что голливудская актриса потрясающе играет в кино и воспитывает детей, она является источником вдохновения для тех, кто хочет привести себя в форму. Холли Берри создала целый сайт, где можно найти все на тему здоровья и правильного образа жизни. Актриса также не стесняется демонстрировать свое спортивное тело в социальных сетях.
55-летняя Холли Берри рассказала, что помогает ей сохранить фигуру после рождения двоих детей

Знаменитость часто делится с подписчиками в Instagram тренировками и советами по питанию. «Я думаю, что есть тонкая грань между вызовом себе и принуждением к себе, и важно понимать эту разницу», – считает актриса.

Для начала Холли советует ставить себе конкретные цели. «Каждый раз, когда я ставлю новую цель, я чувствую себя сильной».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Холли на премии «Золотой Глобус»

Фото: Picture-alliance

Один из примеров — недавно актриса получила фиолетовый пояс по джиу-джитсу, и красивый пресс в придачу.

Горячие роли Холли Берри

Берри настоятельно рекомендует заниматься спортом с личным тренером. Звезда считает, что самостоятельно бывает сложно контролировать процесс и лучше делегировать это на помощника. Тем более, заниматься в компании всегда веселее.

Один из любимых тренажеров актрисы – огромная шина: «Тренировки с шинами не только бросают вам вызов. Они - идеальный способ поработать как над телосложением, так и над кардио».

После каждой тренировки Берри рекомендует заняться растяжкой, это помогает придать мышцам красивую форму.

Обладательница «Оскара» считает, что Кето-диета отлично помогла ей справится с приступами диабета и снизить вес. Актриса придерживается низкоуглеводного питания уже давно.

Несмотря на это звезда может позволить себе слабости и считает, что ни в коем случае нельзя строго ограничивать себя и заводить в рамки.

Фото и видео: Picture-alliance

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