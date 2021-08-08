55-летняя Холли Берри рассказала, что помогает ей сохранить фигуру после рождения двоих детей

Берри настоятельно рекомендует заниматься спортом с личным тренером. Звезда считает, что самостоятельно бывает сложно контролировать процесс и лучше делегировать это на помощника. Тем более, заниматься в компании всегда веселее.

Один из любимых тренажеров актрисы – огромная шина: «Тренировки с шинами не только бросают вам вызов. Они - идеальный способ поработать как над телосложением, так и над кардио».

После каждой тренировки Берри рекомендует заняться растяжкой, это помогает придать мышцам красивую форму.

Обладательница «Оскара» считает, что Кето-диета отлично помогла ей справится с приступами диабета и снизить вес. Актриса придерживается низкоуглеводного питания уже давно.

Несмотря на это звезда может позволить себе слабости и считает, что ни в коем случае нельзя строго ограничивать себя и заводить в рамки.