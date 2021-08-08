55-летняя Холли Берри рассказала, что помогает ей сохранить фигуру после рождения двоих детей
Знаменитость часто делится с подписчиками в Instagram тренировками и советами по питанию. «Я думаю, что есть тонкая грань между вызовом себе и принуждением к себе, и важно понимать эту разницу», – считает актриса.
Для начала Холли советует ставить себе конкретные цели. «Каждый раз, когда я ставлю новую цель, я чувствую себя сильной».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Picture-alliance
Один из примеров — недавно актриса получила фиолетовый пояс по джиу-джитсу, и красивый пресс в придачу.
Берри настоятельно рекомендует заниматься спортом с личным тренером. Звезда считает, что самостоятельно бывает сложно контролировать процесс и лучше делегировать это на помощника. Тем более, заниматься в компании всегда веселее.
Один из любимых тренажеров актрисы – огромная шина: «Тренировки с шинами не только бросают вам вызов. Они - идеальный способ поработать как над телосложением, так и над кардио».
После каждой тренировки Берри рекомендует заняться растяжкой, это помогает придать мышцам красивую форму.
Обладательница «Оскара» считает, что Кето-диета отлично помогла ей справится с приступами диабета и снизить вес. Актриса придерживается низкоуглеводного питания уже давно.
Несмотря на это звезда может позволить себе слабости и считает, что ни в коем случае нельзя строго ограничивать себя и заводить в рамки.
Фото и видео: Picture-alliance
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