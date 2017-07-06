Ведущая поделилась с фанатами новым видео

55-летняя Екатерина Андреева не перестает радовать поклонников советами о том, как сохранить красоту и молодость. Так, сегодня ведущая опубликовала видео, где показала какая косметологическая процедура помогает ей держать кожу лица в тонусе.

«Пробы к фильму "Мумия 2" с Томом Крузом прошли успешно и секреты египетских прЫнцесс и самураев раскрыты. Водоросли, лягушачья кожа ...и из царевны, превращаемся ...ну, то в кого... Маска, а я тебя знаю?...А это тебе дома муж и дети скажут Главное, чтоб узнали после всех припадков красоты», - написала она.

Подписчики остались в восторге от видео, отметив отличное чувство юмора Андреевой: «Так вот он ,секрет её молодости!!!», «Красотка!», « С юмором показали и рассказали нам , как надо ухаживать за лицом. Классно!», «Спасибо, Екатерина!!! Юморнули, подняли настроение! Юмор спасет этот мир! После красоты, конечно.».

Фото: instagram.com