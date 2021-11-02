55-летний исполнитель Алексей Кортнев стал отцом в шестой раз

«Поздравляем Алексея и Амину с рождением дочки! Всей нашей дружной командой желаем здоровья малышке Агафье и счастливым родителям! УРА!», — гласил пост в Instagram в официальном аккаунте группы «Несчастный случай», который означал, что муж и жена стали счастливыми родителями в четвертый раз. Своих детей музыкант и спортсменка принялись называть на первую букву своих собственных имен. Поэтому в ряды к Арсению, Афанасию и Аксиньи прибыло. Своего четвертого общего ребенка и вторую дочку пара назвала Агафьей.

Поклонники и слушатели искренне рады за кумира, однако у всех вокруг возникает насущный вопрос. Когда?

Ведь буквально недавно Зарипова выкладывала фотографии с пляжа, где не было видно следов беременности. И почему ранее открытая и любящая показывать свою семейную жизнь в социальных сетях пара в этот раз предпочла сокрыть факт рождения четвертого ребенка? Поклонники размышляют в комментариях и предполагают, что пара использовала услуги суррогатного материнства.

Однако пока ни Андрей, ни Амина не давали свои комментарии по поводу новорожденного.