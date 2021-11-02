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55-летний исполнитель Алексей Кортнев стал отцом в шестой раз

Тот факт, что солист группы «Несчастный случай» вновь стал отцом, не так сильно удивил поклонников, ведь у Алексей уже есть 5 детей от двух разных браков. Больше всего сторонних наблюдателей поразило то, что его нынешнюю жену, 45-летнюю спортсменку Амина Зарипову, никто не видел беременной в этот раз.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алексей Кортнев с женой

Фото: Instagram

«Поздравляем Алексея и Амину с рождением дочки! Всей нашей дружной командой желаем здоровья малышке Агафье и счастливым родителям! УРА!», — гласил пост в Instagram в официальном аккаунте группы «Несчастный случай», который означал, что муж и жена стали счастливыми родителями в четвертый раз. Своих детей музыкант и спортсменка принялись называть на первую букву своих собственных имен. Поэтому в ряды к Арсению, Афанасию и Аксиньи прибыло. Своего четвертого общего ребенка и вторую дочку пара назвала Агафьей.

Поклонники и слушатели искренне рады за кумира, однако у всех вокруг возникает насущный вопрос. Когда?

Ведь буквально недавно Зарипова выкладывала фотографии с пляжа, где не было видно следов беременности. И почему ранее открытая и любящая показывать свою семейную жизнь в социальных сетях пара в этот раз предпочла сокрыть факт рождения четвертого ребенка? Поклонники размышляют в комментариях и предполагают, что пара использовала услуги суррогатного материнства.

Однако пока ни Андрей, ни Амина не давали свои комментарии по поводу новорожденного.