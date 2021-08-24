«Не при параде»: 54-летняя Рената Литвинова показала, как выглядит без макияжа

Литвинова чаще всего публикует в своем Instagram снимки, на которых предстает в тщательно продуманных от и до look-ах – в дорогих дизайнерских платьях, с укладкой и макияжем.

Но накануне в Stories Ренаты появилось фото, на котором крупным планом изображено ее лицо абсолютно без косметики.