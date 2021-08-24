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«Не при параде»: 54-летняя Рената Литвинова показала, как выглядит без макияжа

Режиссер фильма «Северный ветер», сценарист и актриса Рената Литвинова из тех представительниц шоу-бизнеса, кто абсолютно не выглядит на свой возраст. В 54 года артистка может похвастаться стройной фигурой и отличной кожей лица. Рената не является сторонницей здорового образа жизни, но не отказывает себе в удовольствии навестить кабинет косметолога и побаловать кожу уходовой косметикой.
«Не при параде»: 54-летняя Рената Литвинова показала, как выглядит без макияжа

Литвинова чаще всего публикует в своем Instagram снимки, на которых предстает в тщательно продуманных от и до look-ах – в дорогих дизайнерских платьях, с укладкой и макияжем.

Но накануне в Stories Ренаты появилось фото, на котором крупным планом изображено ее лицо абсолютно без косметики.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Рената Литвинова опубликовала селфи без макияжа

Фото: @renatalitvinovaofficiall/Instagram

Последний раз в такой образе сценарист появлялась на модном показе своего близкого друга — грузинского дизайнера и креативного директора бренда Balenciaga Демны Гвасалии.

Рената Литвинова в показе Balenciaga

Непривычно видеть Литвинову не «при параде»: без яркой помады, стрелок и накрашенных ресниц, но нужно отдать актрисе должное — выглядит она прекрасно.

Фото и видео: Instagram

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