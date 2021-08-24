«Не при параде»: 54-летняя Рената Литвинова показала, как выглядит без макияжа
Литвинова чаще всего публикует в своем Instagram снимки, на которых предстает в тщательно продуманных от и до look-ах – в дорогих дизайнерских платьях, с укладкой и макияжем.
Но накануне в Stories Ренаты появилось фото, на котором крупным планом изображено ее лицо абсолютно без косметики.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @renatalitvinovaofficiall/Instagram
Последний раз в такой образе сценарист появлялась на модном показе своего близкого друга — грузинского дизайнера и креативного директора бренда Balenciaga Демны Гвасалии.
Непривычно видеть Литвинову не «при параде»: без яркой помады, стрелок и накрашенных ресниц, но нужно отдать актрисе должное — выглядит она прекрасно.
Фото и видео: Instagram
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