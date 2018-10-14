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54-летняя Моника Беллуччи восхитила образом на открытии кинофестиваля

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Моника Беллуччи

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13 октября во французском Лионе стартовал десятый кинофестиваль имени братьев Люмьер.

54-летняя звезда мирового кино Моника Беллуччи все чаще стала выходить в свет в нарядах черного цвета, и стоит отметить, что это беспроигрышный выбор. Классические фасоны платьев, в которых появляется актриса, и строгий цвет идеально подчеркивают ее внешний вид и неувядающую красоту.

Так, накануне итальянка появилась на открытии десятого кинофестиваля имени братьев Люмьер в Лионе в элегантном кружевном платье в пол.

Моника Беллуччи

Легкий макияж, голливудские волны, отсутствие массивных украшений и аксессуаров — Моника Беллуччи выглядела безупречно.

Моника Беллуччи

Кроме Моники Беллуччи по красной дорожке прошли Жан-Поль Бельмондо, Франсуаза Фабиан, Жан Дюжарден, Жюли Ферье и другие яркие представители мирового кинематографа.

Фото: Nicolas Liponne, Igor Vidyashev, Kika Press, Dave Longendyke, Daziram/Geisler-Fotopress/Globallookpress

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