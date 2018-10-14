54-летняя Моника Беллуччи восхитила образом на открытии кинофестиваля

54-летняя звезда мирового кино Моника Беллуччи все чаще стала выходить в свет в нарядах черного цвета, и стоит отметить, что это беспроигрышный выбор. Классические фасоны платьев, в которых появляется актриса, и строгий цвет идеально подчеркивают ее внешний вид и неувядающую красоту.
Так, накануне итальянка появилась на открытии десятого кинофестиваля имени братьев Люмьер в Лионе в элегантном кружевном платье в пол.
Легкий макияж, голливудские волны, отсутствие массивных украшений и аксессуаров — Моника Беллуччи выглядела безупречно.
Кроме Моники Беллуччи по красной дорожке прошли Жан-Поль Бельмондо, Франсуаза Фабиан, Жан Дюжарден, Жюли Ферье и другие яркие представители мирового кинематографа.
Фото: Nicolas Liponne, Igor Vidyashev, Kika Press, Dave Longendyke, Daziram/Geisler-Fotopress/Globallookpress