54-летняя Марина Зудина в одной рубашке поучаствовала в стильной фотосессии в День кино

«Ну хоть какая- то съемка в День Кино должна была состояться...))! И такое совпадение, что почти вся съемка шла под треки из "Содержанок"...., хотя случайностей не бывает...?)», - написала она.

«Как классно! Босиком», «Домашняя, родная, задорная, молодая, светлая, настоящая...вот первые ассоциации», «Голос за кадром.. Ааа! Говорит за меня мысли», «Вы смелы и прекрасны одновременно», «Мне очень нравиться как вы смеетесь. Это так вдохновляет», «Невероятная», «Шикарная», «Девочка», «Молодая! Красивая! Нежная», - комментируют поклонники.

Секрет роскошной фигуры 54-летней Марины Зудиной - не только в уходе за собой, питании, спорте - все это помогает, когда организм полностью здоров. «Рекомендую всем регулярно проверять свой гормональный баланс. Особенно это касается зрелых женщин и тех, у кого постоянные стрессы или переживания. Ваша энергия, фигура, кожа, волосы, настроение во многом зависит от уровня женских гормонов. Главное, найти хорошего врача в случае дисбаланса и не бояться названия — гормонозаместительная терапия», — советует Марина женщинам старшего возраста.