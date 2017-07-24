54-летняя Алена Свиридова без макияжа показала грудь в мини-бикини
Алена Свиридова не перестает удивлять поклонников красотой и молодостью!
На днях артистка улетела в родной город Керчь, чтобы отдохнуть и вдоволь накупаться в Азовском море. В своем Instagram Свиридова публикует фото, показывая, как проходят ее каникулы.
Так, сегодня Алена поделилась новым кадром, который буквально взбудоражил ее поклонников. На снимке певица предстала абсолютно без макияжа и в мини-бикини, во всей красе показав грудь и стройную фигуру.
«Доброе утро! Я - купаться:) вы со мной?:)», — написала она.
«Выглядите потрясающе!», «Замечательная...любуюсь, восхищаюсь естественной красотой!!!», «С удовольствием, вы супер!!», «Алёна , вы прелесть!», — осыпали комплиментами Свиридову восхищенные подписчики.
Фото: instagram