Алена Свиридова не перестает удивлять поклонников красотой и молодостью!

На днях артистка улетела в родной город Керчь, чтобы отдохнуть и вдоволь накупаться в Азовском море. В своем Instagram Свиридова публикует фото, показывая, как проходят ее каникулы.

Публикация от Алёна Свиридова (@alenasviridova) Июл 24 2017 в 10:39 PDT

Так, сегодня Алена поделилась новым кадром, который буквально взбудоражил ее поклонников. На снимке певица предстала абсолютно без макияжа и в мини-бикини, во всей красе показав грудь и стройную фигуру.

Публикация от Алёна Свиридова (@alenasviridova) Июл 30 2017 в 10:14 PDT