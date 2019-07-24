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54-летняя Алена Апина заинтриговала фанатов пляжной фотографией с импозантным мужчиной: «К другу так не прижимаются»

Поклонники Алены Апиной сосватали ее с красавцем-коллегой, с которым она отправилась на Волгу отдыхать.

«Спасибо тебе мой дорогой Сергей Иванович! Вытащил меня на Родину! На Волгу! В деревню, в глушь, в родную саратовскую волость», — написала она.

«Сережа — мой друг, музыкант, саксофонист, земляк, с которым мы вместе работаем уже 22 года», — пояснила певица, однако подписчики решили, что они смогли бы стать отличной парой.

«Интересный мужчина, стоит присмотреться», «Сначала показалось, что это Д. Клуни», «Прекрасная пара!!!», «Так хорошо смотритесь вместе», «Повезло мужику, прикоснулся к прекрасному, да еще в купальнике», «Ну обнял, не как друг», «К другу как раз так и прижимаются», — обсуждают они.

Фигура певицы также вызвала массу восторгов: «Шикарная фигура, вы пример для подражания», «Какая красивая фигурка прелесть, невероятно привлекательная», «Вы в прекрасной форме, так держать», «Фигура👏👏👏», «Алена выглядите великолепно!!!!», «Ах, какая женщина)) Ну очень удачный кадр», «Какая стройняшка», «Ален, так держать!!! Конфетка».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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