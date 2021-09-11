Дерзкое мини и гигантский бриллиант: Валерия «засветила» яркий образ для жизни и сцены
Известная российская певица в свои годы выглядит невероятно молодо. Звезда не стесняется демонстрировать подтянутую фигуру своим поклонникам в Instagram и часто радует их новыми снимками. Для своего нового выступления звезда выбрала образ в полностью черном цвете, который идеально подчеркнул ее стройные ноги.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: @valeriya/Instagram
На новом видео, которое Валерия выложила в свой Instagram, исполнительница хита «Часики» готовится выйти на сцену в расшитой пайетками черной мини-юбке, высоких сапогах на шпильке и с массивным бриллиантовым украшением в форме сердца.
Валерия в черном мини платье перед выходом на сцену
Певица дополнила образ черными кожаными перчатками и красной помадой.
Выход получился необычным для любительницы нежных платьев и воздушных силуэтов, но пришелся по вкусу подписчикам звезды.
Фото и видео: Instagram
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