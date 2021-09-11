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Дерзкое мини и гигантский бриллиант: Валерия «засветила» яркий образ для жизни и сцены

Известная российская певица в свои годы выглядит невероятно молодо. Звезда не стесняется демонстрировать подтянутую фигуру своим поклонникам в Instagram и часто радует их новыми снимками. Для своего нового выступления звезда выбрала образ в полностью черном цвете, который идеально подчеркнул ее стройные ноги.