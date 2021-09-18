53-летняя Фандера восхитила поклонников смелым фото с седыми волосами

Актриса Оксана Фандера решила задать тренд на естественность. 53-летняя звезда давно отказалась от закрашивания седины, но до сих пор неизменно выставляла в соцсети только черно-белые портреты, а на мероприятиях появлялась лишь с собранными волосами. На днях супруга Филиппа Янковского нарушила эту традицию, опубликовав цветной портрет с распущенными волосами и показав без фильтров, как они выглядят сейчас.