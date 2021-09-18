53-летняя Фандера восхитила поклонников смелым фото с седыми волосами
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News Russia
Актриса Оксана Фандера решила задать тренд на естественность. 53-летняя звезда давно отказалась от закрашивания седины, но до сих пор неизменно выставляла в соцсети только черно-белые портреты, а на мероприятиях появлялась лишь с собранными волосами. На днях супруга Филиппа Янковского нарушила эту традицию, опубликовав цветной портрет с распущенными волосами и показав без фильтров, как они выглядят сейчас.
Фото: @veriga10/Instagram
Артистка сама же поиронизировала над тем, как воспринимают знаменитостей с сединой в России, опубликовав шутливый стишок. «— Я посмотрел на Вас и понял, что у России три беды…//— А третья, — что?//— Да смелость, смелость. Смелость седины звезды», — оставила в качестве подписи под фото Оксана Фандера.
В комментариях актрису поддержали «звездные» дети: Иван оставил несколько эмоджи в виде сердца, а Лиза Янковская написала, что ее мама самая красивая. Присоединились и поклонники Оксаны Фандеры. «Вот и смелость. Вы элегантность и все розы мира и комплименты ваши. Вы чудо. Вы женственность. Вы творчество. Вы Богиня!», «Шикарный цвет волос!!», «Такая седая смелость только прекрасной звезды», «Безупречная», «Невероятная смелость. Завидую вашей седине», — написали актрисе пользователи.
Фото и видео: @veriga10/Instagram; Starface; East News