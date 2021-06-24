53-летняя актриса сериала «Тайны следствия» Инна Волгина скончалась в Петербурге

«Она болела, но это произошло очень скоропостижно. Она почувствовала недомогание на репетиции. Чтобы Инна отказалась от спектакля? Никто вообще не мог понять, в чем дело. Человек "сгорел"», — рассказала петербургскому изданию «Фонтанка» заместитель художественного руководителя — директора по общим, творческим, кадровым и административным вопросам Елена Феофанова.