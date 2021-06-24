53-летняя актриса сериала «Тайны следствия» Инна Волгина скончалась в Петербурге
Известной актрисы не стало в ночь на 24 июня. Ей было 53 года.
Инна Волгина — представительница актерской династии, дочь актеров Пушкинского (Александринского) театра, выпускница курса Льва Додина в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии.
Фото: Кадр из сериала «Контора
«Она болела, но это произошло очень скоропостижно. Она почувствовала недомогание на репетиции. Чтобы Инна отказалась от спектакля? Никто вообще не мог понять, в чем дело. Человек "сгорел"», — рассказала петербургскому изданию «Фонтанка» заместитель художественного руководителя — директора по общим, творческим, кадровым и административным вопросам Елена Феофанова.
Она известна своими главными ролями в таких постановках, как «Бег», «Красавец-мужчина», «Шляпка», «Грабеж», «Дни нашей жизни» и других в театре «Русская антреприза». Снималась она и в сериалах — «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны».
_Фото: кадры из сериалов
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