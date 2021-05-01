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53-летний Владимир Пресняков пополнил ряды лысых мужчин

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Владимир Пресняков и Наталья Подольская

Фото: @presnyakovvladimir / Instagram

Владимир Пресняков удивил всех кардинально новым имиджем.

В первый день мая популярный певец Владимир Пресняков удивил коллег и поклонников - побрился «под ноль». Свою фотографию в новом имидже супруг Натальи Подольской разместил в своем блоге.

«Чето психанул», - написал он.

«Ой», - удивилась в комментариях Светлана Бондарчук.

«Сила:)», - восхитилась Алена Свиридова.

«Вова😂😂😂», - написала сестра супруги артиста, Юлианна Подольская.

Поклонники уже успели сравнить артиста с Федором Бондарчуком, Владимиром Познером и пасхальным яичком.

А как вам новый образ Владимира?

Фото: @presnyakovvladimir / Instagram