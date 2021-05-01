53-летний Владимир Пресняков пополнил ряды лысых мужчин
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Фото: @presnyakovvladimir / Instagram
Владимир Пресняков удивил всех кардинально новым имиджем.
В первый день мая популярный певец Владимир Пресняков удивил коллег и поклонников - побрился «под ноль». Свою фотографию в новом имидже супруг Натальи Подольской разместил в своем блоге.
«Чето психанул», - написал он.
«Ой», - удивилась в комментариях Светлана Бондарчук.
«Сила:)», - восхитилась Алена Свиридова.
«Вова😂😂😂», - написала сестра супруги артиста, Юлианна Подольская.
Поклонники уже успели сравнить артиста с Федором Бондарчуком, Владимиром Познером и пасхальным яичком.
А как вам новый образ Владимира?
Фото: @presnyakovvladimir / Instagram
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