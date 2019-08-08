52-летняя Яна Поплавская поздравила взрослого сына и дала ему мудрое наставление

«Мой дорогой младший Ник родился 8/08, в 8 роддоме, на 8-ом месяце беременности! Самый тревожный и самый счастливый день в моей жизни! Пусть Бог бережет тебя, пусть Ангел Хранитель приводит в твою жизнь только хороших людей и пусть неизменно в твоем сердце живет любовь, доброта и милосердие к людям, они ключ от всех дверей! Я твой тыл, твой дом, твоя опора, сердце которое безусловно любит тебя, руки который обнимут тебя и в горе и в радости! Наступит день и я надеюсь, ты станешь мне тылом и опорой. С ДНTМ РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ СЫН И ВСЕХ КТО РОДИЛСЯ СЕГОДНЯ», — написала она в блоге.