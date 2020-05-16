52-летняя Валерия удивила фанатов необычной обувью и небрежной прической
Фото: Instagram Валерии
На днях Валерия и Иосиф Пригожин нарушили режим самоизоляции и побывали на Первом канале. В честь этого события певица надела все самое необычное — стильные очки, массивные босоножки, сделала необычную для себя прическу.
«Шоу "Вечерний Ургант" — одно из самых любимых для нас — очень нравится и по телевизору смотреть, и в гостях бывать. Заряжайтесь хорошим настроением — я убеждена, что для поддержания иммунитета оно нам просто необходимо», — написала Валерия под фотографиями со съемок.
«Вы такая клевая, всегда разная, всегда на стиле, всегда на позитиве!!!!», «Обожаю Валерию и Иосифа. Я бы каждый день передачи про них или с их участием смотрела. Очень умные, начитанные, трудолюбивые. Молодцы», «Босоножки бомба», «Ммм. Какие туфли!!! Классные», «Очень сексуальна», «Стройняшка — супер выглядите», — хвалят одни.
«А что у вас за прическа? Или небрежность это так надо?», «А что с прической то?», «Зачем на такие худенькие,изящные ножки надевать такую массивную обувь?», — критикуют другие.
А вам нравится такой стиль? Или классика ближе?
Фото и видео: Instagram
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