52-летняя Валерия удивила фанатов необычной обувью и небрежной прической

На днях Валерия и Иосиф Пригожин нарушили режим самоизоляции и побывали на Первом канале. В честь этого события певица надела все самое необычное — стильные очки, массивные босоножки, сделала необычную для себя прическу.

«Шоу "Вечерний Ургант" — одно из самых любимых для нас — очень нравится и по телевизору смотреть, и в гостях бывать. Заряжайтесь хорошим настроением — я убеждена, что для поддержания иммунитета оно нам просто необходимо», — написала Валерия под фотографиями со съемок.