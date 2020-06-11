52-летняя Памела Андерсон в стильной фотосессии блеснула в сверкающем платье с открытой спиной
Фото: Getty Images
52-летняя Памела Андерсон активно ведет страницу в Instagram, радуя фанатов красивыми фото. Но модель и актриса выдерживает черно-белую стилистику фото. Поэтому, когда в ее микроблоге появляются цветные снимки, поклонники не скупятся на комплименты.
В очередной раз звезда журнала Playboy и сериала «Спасатели Малибу» порадовала фанатов кадром стильной фотосессии, во время которой она блистала в шикарном сверкающем платье с открытой спиной и разрезом до бедра.
«Малышка», «Горячо», «Люблю тебя», «Великолепная», «Душа такая же прекрасная, как и тело», «Красавица», «Мило», «Ух ты!», — написали восторженные поклонники.
Карьера Памелы Андерсон складывается более удачно, чем ее личная жизнь. Она пять раз была замужем, при этом дважды за одним мужчиной — продюсером Риком Соломоном. От первого мужа — рок-музыканта Томми Ли у нее есть два сына.
Последний брак модели с продюсером Джоном Питерсом продлился всего несколько недель. Памела и Джон были знакомы много лет, а после свадьбы их отношения разрушились. После тайной свадьбы и стремительного развода экс-супруги обменялись нелицеприятными обвинениями в адрес друг друга.
Фото: Instagram Памелы Андерсон, Getty Images, East news, Kinopoisk.ru
Видео: youtube-канал Baywatch
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