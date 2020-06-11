52-летняя Памела Андерсон в стильной фотосессии блеснула в сверкающем платье с открытой спиной

52-летняя Памела Андерсон активно ведет страницу в Instagram, радуя фанатов красивыми фото. Но модель и актриса выдерживает черно-белую стилистику фото. Поэтому, когда в ее микроблоге появляются цветные снимки, поклонники не скупятся на комплименты.

В очередной раз звезда журнала Playboy и сериала «Спасатели Малибу» порадовала фанатов кадром стильной фотосессии, во время которой она блистала в шикарном сверкающем платье с открытой спиной и разрезом до бедра.