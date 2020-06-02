52-летняя Оксана Фандера показала, как выглядела в детстве

«Красивая девочка очень», «Смешная», «Эта девочка на меня в детстве похожа», «Эта девочка похожа на всех девочек СССР, сарафан, прическа, взгляд))) Я такой же была», «У меня тоже был такой сарафан», «Классная девчонка я думаю будущее ей было предрешено», — обсуждают они.