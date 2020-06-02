52-летняя Оксана Фандера показала, как выглядела в детстве
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Фото: Instagram Оксаны Фандеры
Оксана Фандера порадовала фанатов детской фотографией.
Актриса Оксана Фандера относится к тем знаменитостям, которые нечасто делятся в соцсетях своими фотографиями. Снимок «девочки из СССР», которым она проиллюстрировала анонс в своем блоге, очаровал ее фанатов.
Фото: Instagram Оксаны Фандеры
«Красивая девочка очень», «Смешная», «Эта девочка на меня в детстве похожа», «Эта девочка похожа на всех девочек СССР, сарафан, прическа, взгляд))) Я такой же была», «У меня тоже был такой сарафан», «Классная девчонка я думаю будущее ей было предрешено», — обсуждают они.
Фото и видео: Instagram
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