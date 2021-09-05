52-летняя Мэрайя Кэри призналась, почему не выходит замуж за молодого избранника
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Фото: Picture-alliance
Как сообщает «Ok», еще несколько лет назад Брайан завел разговор с исполнительницей хита All I Want For Christmas Is You о замужестве, но Мэрайя тут же остановила его.
«Она очень любит Брайана. Но когда он недавно поднял тему брака, она остановила его», — сообщает источник. После двух неудачных попыток, звезда разочаровалась в браке. Танака был расстроен заявлением возлюбленной, но не стал оказывать на нее давление.
«Она дала понять, что официально хочет остаться холостой», — добавил источник.
Напомним, что Мэрайя Кэри в первый раз вышла замуж за музыканта Томми Мотоллу в возрасте 23 лет. Спустя 5 лет возлюбленные подали на развод. В 2006 артистка снова пошла к алтарю с комиком Ником Кэнноном, в основном, потому что не хотела иметь детей вне брака. Вскоре после рождения близнецов пара рассталась.
Фото и видео: Picture-alliance