52-летняя Мэрайя Кэри призналась, почему не выходит замуж за молодого избранника

«Она очень любит Брайана. Но когда он недавно поднял тему брака, она остановила его», — сообщает источник. После двух неудачных попыток, звезда разочаровалась в браке. Танака был расстроен заявлением возлюбленной, но не стал оказывать на нее давление.

«Она дала понять, что официально хочет остаться холостой», — добавил источник.

Напомним, что Мэрайя Кэри в первый раз вышла замуж за музыканта Томми Мотоллу в возрасте 23 лет. Спустя 5 лет возлюбленные подали на развод. В 2006 артистка снова пошла к алтарю с комиком Ником Кэнноном, в основном, потому что не хотела иметь детей вне брака. Вскоре после рождения близнецов пара рассталась.