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52-летняя Мэрайя Кэри призналась, почему не выходит замуж за молодого избранника

Популярная американская певица Мэрайя Кэри и 38-летний танцор Брайан Танака вместе уже около пяти лет. Несмотря на то, что возлюбленный звезды прекрасно ладит с ее 10-летними близнецами Марроканом и Монро, идти к алтарю она не спешит. Пережившая два развода Кэри, не хочет снова выходить замуж.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мэрайя Кэри

Фото: Picture-alliance

Как сообщает «Ok», еще несколько лет назад Брайан завел разговор с исполнительницей хита All I Want For Christmas Is You о замужестве, но Мэрайя тут же остановила его.

Мэрайя Кэри

«Она очень любит Брайана. Но когда он недавно поднял тему брака, она остановила его», — сообщает источник. После двух неудачных попыток, звезда разочаровалась в браке. Танака был расстроен заявлением возлюбленной, но не стал оказывать на нее давление.

«Она дала понять, что официально хочет остаться холостой», — добавил источник.

Напомним, что Мэрайя Кэри в первый раз вышла замуж за музыканта Томми Мотоллу в возрасте 23 лет. Спустя 5 лет возлюбленные подали на развод. В 2006 артистка снова пошла к алтарю с комиком Ником Кэнноном, в основном, потому что не хотела иметь детей вне брака. Вскоре после рождения близнецов пара рассталась.

Фото и видео: Picture-alliance