Британская актриса опубликовала фото в купальнике собственного дизайна

52-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли выглядит намного моложе своего возраста и может похвастаться идеальной фигурой. Практически ежедневно в Instagram звезды появляются фотографии в купальниках собственного дизайна.

На последнем снимке модель позирует в бежевом слитном купальнике с глубоким вырезом, а на плечи Элизабет набросила тунику с бахромой.

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) Авг 19 2017 в 7:46 PDT

По словам знаменитости, залог ее прекрасной формы — правильное питание, занятия в тренажерном зале, а также йога и пилатес. Благодаря усердной работе над собой Элизабет сама рекламирует купальники марки Elizabeth Hurley Beach, которую она основала 12 лет назад.