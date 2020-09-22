52-летняя Екатерина Стриженова показала фото из детства: «Всегда считала, что мне повезло с сестрой»
Фото: Instagram Виктории Андреяновой
«Всегда считала, что мне повезло с сестрой... сейчас понимаю, что это заслуга родителей - сделать так, чтобы дети всегда были на связи, чувствовали ответственность друг за друга, делили радость и поддерживали в трудную минуту! Сестра, с Днем рождения!!! Люблю», - написала телеведущая под нежной фотографией из советского детства.
Сестра Екатерины Стриженовой - Виктория Андреянова, сделавшая себе имя в мире моды.
«У нас с ней разница почти 6 лет. Я была папина дочка, так меня и называли – я была на него похожа. А Катя – на маму. Сначала, конечно, была ревность, прям душила, но я решила обернуть ее в заботу – которую активно демонстрировала. Например, я очень любила, когда родители собирались дома, брать Катю на руки, ходить с ней по комнате и петь песни – чтобы было слышно, как я, такая хорошая, убаюкиваю сестренку. А сама – сжимаю ее сильно-сильно», - вспоминала дизайнер в интервью для BeautyHack.
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Фото и видео: Instagram/@victoriaandreyanova/@strizhenovae
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