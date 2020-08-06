52-летняя Алика Смехова поделилась редким архивным фото с отцом: «Копия папы»
Фото: Instagram/@alika_smekhova
52-летняя Алика Смехова поделилась в Instagram своим юношеским фото — на снимке будущая звезда театра и кино позирует с отцом, именитым советским актером, Атосом из «Трех мушкетёров» Вениамином Смеховым. «Моя любимая фотография с папой, помню, тогда специально пришли в фотоателье для памятных снимков. В понедельник, 10 августа, у папы юбилей», — рассказала Алика. Вениамину Борисовичу Смехову исполнится 80 лет.
Поклонники уверены, что Смехова — точная копия своего отца: «Какая красивая девочка», «Говорят, если дочка похожа на папу, будет обязательно счастливой. Алика, вы очень счастливая!!!», «Копия папа. А дочь, похожая на папу, бывает счастливая», «Алика, ты счастливая! Твой папа окружил тебя любовью», «Такие красивые оба!!!», «Папа прекрасен».
Напомним, Алика (Алла) Смехова — младшая дочь Вениамина Смехова. У актрисы и певицы есть старшая сестра Елена. Алика растит двоих сыновей — 20-летнего Артема и 12-летнего Макара.
Фото: Instagram/@alika_smekhova, Global Look Press
Видео: Instagram/@alika_smekhova
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