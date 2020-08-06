52-летняя Алика Смехова поделилась редким архивным фото с отцом: «Копия папы»

Поклонники уверены, что Смехова — точная копия своего отца: «Какая красивая девочка», «Говорят, если дочка похожа на папу, будет обязательно счастливой. Алика, вы очень счастливая!!!», «Копия папа. А дочь, похожая на папу, бывает счастливая», «Алика, ты счастливая! Твой папа окружил тебя любовью», «Такие красивые оба!!!», «Папа прекрасен».

Напомним, Алика (Алла) Смехова — младшая дочь Вениамина Смехова. У актрисы и певицы есть старшая сестра Елена. Алика растит двоих сыновей — 20-летнего Артема и 12-летнего Макара.