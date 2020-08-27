51-летняя звезда «Клона» стала бабушкой и назвала красивое имя внучки

51-летняя звезда сериала «Клон» Даниэла Эскобар впервые стала бабушкой. Ее осчастливил единственный сын Андрэ. Актриса опубликовала в социальной сети счастливые фото молодых родителей и поделилась своей радостью с подписчиками.

«Самая красивая мама в этой жизни! Любовь и преемственность. Люблю! Люблю! Люблю! Люблю! Добро пожаловать, Флора! Мир перевернулся, у тебя будет много любви!», — подписала Даниэла снимки.