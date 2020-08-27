51-летняя звезда «Клона» стала бабушкой и назвала красивое имя внучки
Фото: Кадр фильма
51-летняя звезда сериала «Клон» Даниэла Эскобар впервые стала бабушкой. Ее осчастливил единственный сын Андрэ. Актриса опубликовала в социальной сети счастливые фото молодых родителей и поделилась своей радостью с подписчиками.
«Самая красивая мама в этой жизни! Любовь и преемственность. Люблю! Люблю! Люблю! Люблю! Добро пожаловать, Флора! Мир перевернулся, у тебя будет много любви!», — подписала Даниэла снимки.
«Люблю! Люблю! Люблю!», — прокомментировала артистка фотографии сына с новорожденной дочерью.
Даниэла Эскобар была замужем дважды. Ее брак с известным режиссером Жайме Монжардимом длился 8 лет. А второй, с актером Марселу Вельнером — всего два месяца.
Фото и видео: Instagram Даниэлы Эскобар, Kinopoisk.ru, кадры сериала «Клон»
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