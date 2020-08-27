passion.ru

51-летняя звезда «Клона» стала бабушкой и назвала красивое имя внучки

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Даниэла Эскобар в «Клоне»

Фото: Кадр фильма

Даниэла Эскобар, сыгравшая в сериале красавицу Маизу, поделилась радостью с подписчиками.

51-летняя звезда сериала «Клон» Даниэла Эскобар впервые стала бабушкой. Ее осчастливил единственный сын Андрэ. Актриса опубликовала в социальной сети счастливые фото молодых родителей и поделилась своей радостью с подписчиками.

«Самая красивая мама в этой жизни! Любовь и преемственность. Люблю! Люблю! Люблю! Люблю! Добро пожаловать, Флора! Мир перевернулся, у тебя будет много любви!», — подписала Даниэла снимки.

«Люблю! Люблю! Люблю!», — прокомментировала артистка фотографии сына с новорожденной дочерью.

Даниэла Эскобар была замужем дважды. Ее брак с известным режиссером Жайме Монжардимом длился 8 лет. А второй, с актером Марселу Вельнером — всего два месяца.

Фото и видео: Instagram Даниэлы Эскобар, Kinopoisk.ru, кадры сериала «Клон»

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!