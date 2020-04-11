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51-летняя Валерия восхитила Сеть ярким образом в изумрудном платье

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Валерия

Фото: Instagram Валерии

Певица поделилась ярким кадром и призвала фолловеров к сознательности.

51-летняя Валерия поделилась в Instagram ярким фото с супругом, продюсером Иосифом Пригожиным. Артистка позирует в изумрудном платье, дополненном белым oversize-пиджаком. В подписи к снимку певица обратилась к подписчикам и призвала всех к сознательности: «Все обязательно будет хорошо, но для этого нам нужно немножко постараться. Вчера во время он-лайн концерта в поддержку медицинских работников, которые сейчас находятся на передовой в борьбе со смертоносным вирусом, мы услышали крик души одного из врачей: "Пожалуйста, умоляем, оставайтесь дома, чтобы мы могли быстрее вернуться в свои семьи, к своим близким, любимым людям". Оставайтесь дома, если это не работа, которую вы не можете не посещать. Перестаньте ходить в гости, гулять по городу - это будет ваш огромный вклад в дело борьбы с распространением COVID-19 🙏🙏🙏❤️❤️❤️ @prigozhin_iosif».

«Валерии зеленый цвет к лицу», «Вау, фотография просто шикарная», «Валерия, я вначале подумала, что вы с мужем в белых халатах, это игры у вас такие, потом пост прочла», «Иосиф, вы с Лерочкой как всегда неотразимы», «Какие красивые», «Как Вам идет зеленый цвет! Вы такая аппетитная, шикарная, просто WOW», «Валерия, Вы красотка», «Изумрудный цвет вот прям ваш, однозначно», «Какая красивая! Как вам идет зеленый цвет! Ооочень», «Валерия, Вам очень к лицу изумрудный цвет», «Валерия, Вы прекрасная во всем! Как выглядите, как поете! Как ведете себя в публичных пространствах! Никогда ни одного грубого слова! Восхищаюсь Вами! Таких очень мало!», «Вам очень идет изумрудный цвет», — восхищаются фолловеры.

Напомним, на сегодняшний день в России зафиксировано более 13,5 тысяч случаев заболевания COVID-19.

Больше новостей о коронавирусе вы найдете в специальном разделе на Passion.ru.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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