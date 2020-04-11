51-летняя Валерия восхитила Сеть ярким образом в изумрудном платье

«Валерии зеленый цвет к лицу», «Вау, фотография просто шикарная», «Валерия, я вначале подумала, что вы с мужем в белых халатах, это игры у вас такие, потом пост прочла», «Иосиф, вы с Лерочкой как всегда неотразимы», «Какие красивые», «Как Вам идет зеленый цвет! Вы такая аппетитная, шикарная, просто WOW», «Валерия, Вы красотка», «Изумрудный цвет вот прям ваш, однозначно», «Какая красивая! Как вам идет зеленый цвет! Ооочень», «Валерия, Вам очень к лицу изумрудный цвет», «Валерия, Вы прекрасная во всем! Как выглядите, как поете! Как ведете себя в публичных пространствах! Никогда ни одного грубого слова! Восхищаюсь Вами! Таких очень мало!», «Вам очень идет изумрудный цвет», — восхищаются фолловеры.

Напомним, на сегодняшний день в России зафиксировано более 13,5 тысяч случаев заболевания COVID-19.