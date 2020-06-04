51-летняя Светлана Бондарчук показала свою гибкость в забавном видео: «Не получается, но йога — это прекрасно»

«Какая стройняга, просто прелесть», «Эээмммм... Это называется "ничего не получается"?! Мне кажется, Светлана, вы себя чуток обесцениваете», «Это огромный шаг! Йога должна приносить удовольствие! Особенно на первых порах», «Вы молодец», «Какая вы живая, обаятельная, харизматичная молодая красивая женщина. Спасибо за вдохновение любить себя», «Худышка», «Балдею от вас», «Какой красивый цвет», — похвалили Светлану поклонники.

Но традиционно нашлись и те, кто вставил свои пару слов с критикой. Так, одной из подписчиц не понравилось, что Бондарчук не надела нижнее белье под спортивный костюм. Но на ее выпад тут же ответили те, кто встал на сторону Светланы. «У нее прекрасная фигура, ничего не висит», «Лифчик нужен тем, у кого грудь висит», «Если бы у меня была такая фигура, я вообще бы голая ходила», — встали на защиту Бондарчук.