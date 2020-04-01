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51-летняя Светлана Бондарчук подразнила фанатов фотографией в прозрачной водолазке

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Бондарчук

Фото: Instagram

Светлана Бондарчук опубликовала в Instagram смелый снимок в просвечивающей одежде и получила немало комплиментов от подписчиков.

Светлана Бондарчук опубликовала в социальной сети фотографию, которой подразнила фолловеров: на снимке модель и бизнесвумен позирует в прозрачной водолазке и крупных украшениях.

«Как хороша, умна, тонка — и телом, и душою», «Очень хорошо», «Какая вы красивая», «Прекрасно», — написали комплименты Светлане Бондарчук, в которых, на удивление, не было критики.

Обычно после каждого откровенного поста экс-модель подвергается яростной критике. Многие ее обвиняют в том, что она ведет себя и одевается неподобающе возрасту. Светлана спокойно относится к критике, но не приемлет эйджизм (когда людей попрекают возрастом, — прим. ред.). Однажды Бондарчук, отвечая на очередные злобные комментарии даже позвала хейтеров на встречу.

А как вы относитесь к возрастной дискриминации?

Фото и видео: Instagram

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