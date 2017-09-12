51-летняя Наталья Штурм показала мужчину, позвавшего ее замуж: «Ура! Мне сделали предложение»
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Несколько месяцев назад звезда 90-х Наталья Штурм вновь заявила о себе с помощью публикаций обнаженных фото.
Подобным поведение Штурм уже не раз провоцировала жаркие споры среди подписчиков. Многие из них считают, что своими откровенными снимками артистка пытается привлечь к себе внимание мужчин. Другие же и вовсе советуют ей найти того самого, дабы она прекратила выкладывать фото своего голого бюста.
Сегодня Наталья решила ответить всем советчикам, опубликовав очень интригующий снимок с мужчиной: «Эти люди говорят "дайте бабе мужика!", что ты думаешь по этому поводу, милый?».
Следом за фото в блоге звезды появилось видео, в котором ее избранник делает Штурм предложение руки и сердца: «Ура! Благодаря вам, мне сделали предложение по-венгерски!!».
Реакция пользователей Сети не заставила себя ждать. Кто-то от души порадовался за артистку, а некоторые просто не поверили в это, посочувствовав мужчине: «От души поздравляю вас», «Бедный мужик», «Счастье любит тишину-так умные люди говорят», «Рад за Вас Наталья», «Вот так и надо жить-с юмором! Молодец».
Фото: instagram.com