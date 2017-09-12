Несколько месяцев назад звезда 90-х Наталья Штурм вновь заявила о себе с помощью публикаций обнаженных фото.

Подобным поведение Штурм уже не раз провоцировала жаркие споры среди подписчиков. Многие из них считают, что своими откровенными снимками артистка пытается привлечь к себе внимание мужчин. Другие же и вовсе советуют ей найти того самого, дабы она прекратила выкладывать фото своего голого бюста.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Сен 12 2017 в 3:57 PDT

Сегодня Наталья решила ответить всем советчикам, опубликовав очень интригующий снимок с мужчиной: «Эти люди говорят "дайте бабе мужика!", что ты думаешь по этому поводу, милый?».

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Сен 12 2017 в 2:02 PDT

Следом за фото в блоге звезды появилось видео, в котором ее избранник делает Штурм предложение руки и сердца: «Ура! Благодаря вам, мне сделали предложение по-венгерски!!».