51-летняя Наталья Штурм беременна?
Подписчики скандально известной певицы 90-х годов Натальи Штурм обратили внимание на то, что обнаженные фото, демонстрирующие все прелести ее фигуры, практически перестали появляться в ее Instagram. На новых снимках певица чаще всего сфотографирована с мужчиной, чье лицо тщательно скрывает от фолловеров. Более того, одна из последних фотографий была сделана в детском магазине, где певица рассматривала одежду для новорожденных. Пользователи Сети предположили, что такие метаморфозы могут говорить о беременности Натальи Штурм.
«Это намёк? Нам ждать радостные новости?», «Беременная?», «Загадочная Наташа», «Ждём пополнения. этот год у всех звёзд плодотворный», — высказались подписчики. Однако, некоторые считают, что Наталья Штурм так намекнула на то, что скоро станет бабушкой — напомним, у певицы есть 13-летний сын Арсений и 28-летняя дочь Елена.