Подписчики скандально известной певицы 90-х годов Натальи Штурм обратили внимание на то, что обнаженные фото, демонстрирующие все прелести ее фигуры, практически перестали появляться в ее Instagram. На новых снимках певица чаще всего сфотографирована с мужчиной, чье лицо тщательно скрывает от фолловеров. Более того, одна из последних фотографий была сделана в детском магазине, где певица рассматривала одежду для новорожденных. Пользователи Сети предположили, что такие метаморфозы могут говорить о беременности Натальи Штурм.