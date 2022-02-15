51-летняя Наоми Кэмпбелл впервые показала маленькую дочь — и сразу на обложке глянца
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Ik Aldama/Global Look Press
Наоми Кэмпбелл стала впервые стала мамой в мае прошлого года. Модель не рассказывала поклонникам никаких подробностей, так что никто даже не знает, кто отец ребенка. Имя ребенка она также держит в тайне. Многие были уверены, что Наоми воспользовалась процедурой ЭКО или удочерила девочку, но звезда опровергла эти слухи. «Она мой ребенок», — заявила Кэмпбелл.
Ранее модель выкладывала в своем блоге лишь ножки или ручки дочери, чем подогревала интерес фанатов. Звезда впервые представила миру маленькую дочку на обложке журнала Vogue. На снимке Наоми позирует, держа малышку на руках. Девочка запечатлена в пол-оборота, так что разглядеть ее лицо сложно. Поклонники тепло отреагировали на снимок, ведь Кэмпбелл не показывала им дочку почти год.
«Я всегда знала, что однажды у меня будет ребенок», — написано на обложке.. Наоми счастлива быть матерью. Она всегда мечтала завести ребенка и часто говорила об этом в интервью. В итоге ее мечта осуществилась лишь после 50 лет. Сама Наоми признается, что мало кто из круга друзей знал о скором появлении девочки на свет. «Я могу пересчитать по пальцам одной руки количество людей, которые знали, что она у меня будет. Но она — самое большое благословение, которое я когда-либо могла себе представить. Это лучшее, что я когда-либо делала», — рассказала супермодель.
Фото: Global Look Press