51-летняя Наоми Кэмпбелл впервые показала маленькую дочь — и сразу на обложке глянца

«Я всегда знала, что однажды у меня будет ребенок», — написано на обложке.. Наоми счастлива быть матерью. Она всегда мечтала завести ребенка и часто говорила об этом в интервью. В итоге ее мечта осуществилась лишь после 50 лет. Сама Наоми признается, что мало кто из круга друзей знал о скором появлении девочки на свет. «Я могу пересчитать по пальцам одной руки количество людей, которые знали, что она у меня будет. Но она — самое большое благословение, которое я когда-либо могла себе представить. Это лучшее, что я когда-либо делала», — рассказала супермодель.