51-летняя Наоми Кэмпбелл впервые поделилась радостью от материнства: «Мне очень повезло»
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Фото: @naomi/Instagram
Супермодель не раз говорила о том, как любит детей, но чтобы обзавестись своими она должна быть полностью к этому готова. Наоми знала, что благодаря науке и новым технологиям сможет сделать это в любой момент, главное чтобы он был подходящий.
Кэмпбелл готовилась к материнству последние 10 лет и, наконец, осуществила свою мечту. Модель невероятно счастлива новому опыту. «Мне очень повезло. Я думаю, что у меня просто ребенок мечты. Она замечательная. Она уже очень независимая, умная, бдительная и спит по 12 часов. Она хорошая девочка», — поделилась Наоми в интервью BBC HardTalk.
По слухам, звезда мировых подиумов воспитывает дочь не одна, а с бойфрендом, которого тоже тщательно скрывает. Кэмпбелл никогда не была замужем и славится своим трудным характером. Вполне возможно, любовь к дочери помогла звезде раскрыть в себе совершенно новые качества и стать мягче.
Фото и видео: Instagram, Picture-alliance