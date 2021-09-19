51-летняя Наоми Кэмпбелл впервые поделилась радостью от материнства: «Мне очень повезло»

Кэмпбелл готовилась к материнству последние 10 лет и, наконец, осуществила свою мечту. Модель невероятно счастлива новому опыту. «Мне очень повезло. Я думаю, что у меня просто ребенок мечты. Она замечательная. Она уже очень независимая, умная, бдительная и спит по 12 часов. Она хорошая девочка», — поделилась Наоми в интервью BBC HardTalk.

По слухам, звезда мировых подиумов воспитывает дочь не одна, а с бойфрендом, которого тоже тщательно скрывает. Кэмпбелл никогда не была замужем и славится своим трудным характером. Вполне возможно, любовь к дочери помогла звезде раскрыть в себе совершенно новые качества и стать мягче.