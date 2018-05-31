48-летняя Лада Дэнс засветила упругие ягодицы в прозрачных брюках

Поклонники уверены, что некоторые звезды знают секретный рецепт неувядающей молодости, ведь иначе как объяснить, почему они в 50 лет выглядят на 20. Певица Лада Дэнс, которой в прошлом году исполнилось 48 лет, из их числа. Артистка сохранила идеальную фигуру, которую с удовольствием демонстрирует в откровенных нарядах.

Недавно Лада Дэнс раздразнила подписчиков своего Instagram, опубликовав пикантное фото в прозрачном комбинезоне.