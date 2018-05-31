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48-летняя Лада Дэнс засветила упругие ягодицы в прозрачных брюках

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Лады Дэнс

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Популярная в 90-е годы певица опубликовала в Instagram смелое фото.

Поклонники уверены, что некоторые звезды знают секретный рецепт неувядающей молодости, ведь иначе как объяснить, почему они в 50 лет выглядят на 20. Певица Лада Дэнс, которой в прошлом году исполнилось 48 лет, из их числа. Артистка сохранила идеальную фигуру, которую с удовольствием демонстрирует в откровенных нарядах.

Недавно Лада Дэнс раздразнила подписчиков своего Instagram, опубликовав пикантное фото в прозрачном комбинезоне.

«Лада, как всегда супер», «Попа хорошая», «Попа что надо», «Смело и красиво», «Как у девочки 20 лет!!!!», «Стройняшка», «Лада, очень сексуально», «Всё при ней. И ничего лишнего», «Вот это самооценка! Класс!» — написали фолловеры.

Напомним, Лада Дэнс — поклонница здорового образа жизни. Певица с удовольствием катается на лыжах, плавает, занимается йогой, карате и танцами.

Фото: instagram

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