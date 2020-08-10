51-летняя Эвелина Бледанс обзавелась жилплощадью в Москве: «Это моя первая квартира»
Фото: Instagram/@bledans
51-летняя Эвелина Бледанс поделилась с подписчиками радостной новостью — телеведущая и актриса купила свою первую квартиру в Москве. «Делюсь с вами моей огромной радостью. Я обладательница квартиры в Москве!!! Из детско-православного путешествия по Крыму я приехала настолько наполненная, что не только запустила свой Марафон, но и КуПиЛа КвАрТиРу! Все знают, сколько мне лет, но никто не знает, что это моя первая квартира. Не буду говорить, почему, дабы продолжать слыть порядочным человеком, не выносящим сор из Избы… Пусть у Семочки будет квартира!». Кроме того, Эвелина рассказала, что мечтает сделать новое жилье островком безусловной любви, наполнить его яркими деталями, сделать творческим и стильным.
«Эвелина, поздравляю вас! Вы заслужили иметь своё уютное гнёздышко!», «Урааааа, поздравляю, дорогая», «Молодец! Удачи и творческого беспредела при оформлении!», «Расширяйте и дальше свою радость! Процветания и отличного благоустройства…», «Понимаю ваш восторг!!!! Очень за вас рада!!! Пусть у вас будет уютный уголок», — радуются за Бледанс фолловеры.
Напомним, на днях Эвелина Бледанс всколыхнула общественность заявлением о своем прожиточном минимуме. По словам телеведущей, она могла бы прожить и на тысячу рублей в месяц.
Фото: Instagram/@bledans
Видео: Instagram/@bledans
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!