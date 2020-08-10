51-летняя Эвелина Бледанс обзавелась жилплощадью в Москве: «Это моя первая квартира»

«Эвелина, поздравляю вас! Вы заслужили иметь своё уютное гнёздышко!», «Урааааа, поздравляю, дорогая», «Молодец! Удачи и творческого беспредела при оформлении!», «Расширяйте и дальше свою радость! Процветания и отличного благоустройства…», «Понимаю ваш восторг!!!! Очень за вас рада!!! Пусть у вас будет уютный уголок», — радуются за Бледанс фолловеры.

Напомним, на днях Эвелина Бледанс всколыхнула общественность заявлением о своем прожиточном минимуме. По словам телеведущей, она могла бы прожить и на тысячу рублей в месяц.