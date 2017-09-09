Егор Кончаловский показал возлюбленную и маленького сына в Instagram

11 сентября можно смело переименовывать в «день звездного отца»! Вслед за Максимом Виторганом, сыном похвастался 51-летний Егор Кончаловский. В кадр вместе с маленьким Тимуром попала и возлюбленная режиссера, Мария Леонова. Она выглядела очень нежно и буднично: подписчики даже перепутали молодую маму с няней ребенка.

5-месячный сын Тимур сопровождал папу в одном из столичных гольф-клубов — сесейство было приглашено на праздник.

«Повезло вашей жене. Такой мужчина», «Здорово, похож на Вас», «Тьфу, тьфу, тьфу на вашего малыша))). Пусть растет счастливым и крепеньким на радость вашей семье», — восхитились подписчики.