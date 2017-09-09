51-летний Егор Кончаловский впервые показал 5-месячного сына и его маму
Егор Кончаловский показал возлюбленную и маленького сына в Instagram
11 сентября можно смело переименовывать в «день звездного отца»! Вслед за Максимом Виторганом, сыном похвастался 51-летний Егор Кончаловский. В кадр вместе с маленьким Тимуром попала и возлюбленная режиссера, Мария Леонова. Она выглядела очень нежно и буднично: подписчики даже перепутали молодую маму с няней ребенка.
5-месячный сын Тимур сопровождал папу в одном из столичных гольф-клубов — сесейство было приглашено на праздник.
«Повезло вашей жене. Такой мужчина», «Здорово, похож на Вас», «Тьфу, тьфу, тьфу на вашего малыша))). Пусть растет счастливым и крепеньким на радость вашей семье», — восхитились подписчики.
Напомним, что избранницей Егора стала 33-летняя юристка Мария Леонова. От гражданского брака с актрисой Любовью Толкалиной у него также есть 16-летняя дочь Маша.
Фото: instagram.com