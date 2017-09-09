500 воздушных шаров, черный торт и звездные гости: Филипп Киркоров отметил юбилей на «Новой волне»
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В Сочи в самом разгаре международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна».
В этом году программа мероприятия получилась очень насыщенной — многочисленные концерты и шумные вечеринки. Одним из самых ярких шоу стал творческий вечер Филиппа Киркорова в честь его дня рождения, после которого все гости отправились на afterparty в отель Pullman Sochi Centre.
Поздравить короля поп-сцены пришли Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Зара, Леонид Агутин, Анжелика Варум и многие другие. За музыкальную программу в этот вечер отвечали не только диджеи S-BROTHER-S, но и Нюша, Александр Панайотов и Интарс Бусулис, исполнившие в качестве поздравления свои песни. Сам Киркоров угостил гостей большим тортом черного цвета, а в завершении вечеринки все запустили в небо 500 воздушных шаров с надписью «50».
Фото: Александра Погиба/passion