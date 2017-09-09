В Сочи в самом разгаре международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна».

В этом году программа мероприятия получилась очень насыщенной — многочисленные концерты и шумные вечеринки. Одним из самых ярких шоу стал творческий вечер Филиппа Киркорова в честь его дня рождения, после которого все гости отправились на afterparty в отель Pullman Sochi Centre.