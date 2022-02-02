500 тысяч за процедуру: Шепелев рассказал, сколько стоит пересадка волос

«Самое смешное, что вокруг меня все больше и больше мужчин, которые сделали пересадку волос. Как будто сжимается вокруг меня это кольцо. Вот и 40 не за горами. А дальше что? С нетерпением жду заманчивые предложения посетить уютный дом престарелых», — отшутился в микроблоге ведущий, намекнув, что это не первое странное предложение об операции.

Шепелев в шутку спросил у своих поклонников, что они думают про такую операцию и ее стоимость. «Вот представьте приходит к вам муж и говорит: «Дорогая, у меня «озеро слез» на голове образовалось, давай заделаем. 500 тысяч стоит», — вы ему что на это скажете?» — сыронизировал телеведущий.