«50 оттенков белого»: Ляйсан Утяшева показала фигуру в экстравагантном купальнике
На днях Ляйсан Утяшева заставила поволноваться своих поклонников, «исчезнув с радаров» больше чем на неделю. Сегодня известная гимнастка и телеведущая появилась в своем блоге в Instagram и объяснила, где пропадала.
«Наши каникулы — всегда огромное приключение. В разных уголках мира не всегда есть связь. Неделя без интернета — это что-то очень забытое для нас, невероятные ощущение! Три дня переживаешь, что без связи, а потом нормально», — написала она.
Это сообщение Ляйсан проиллюстрировала фотографией, на которой она возлежит на белом песке в белом купальнике необычного кроя. «#50оттенковбелого», — отметила звезда, указав авторство мужа.
«А я думаю, куда пропали? Даже испугалась. Красавица в пустыне», «Какая вы солнечная, красивая», «Лебедь белая! Прекрасна», «Прямо ретро», «Как кинодива», «Вот он-эталон красоты», «Ноги, ноги, ноги», «О какая шоколадка», «Ты классная. И фотки у тебя естественные», — обсуждают снимок подписчики.
Отметили они и необычный наряд любимицы: «Божественный купальник! Под стать его обладательнице», «Твой загар и купальник- супер», «Здоровский купальник», «Купальник огонь», «Купальник классный!!! Такой хочууу!!!», «Покажите видео как вы в этом купальнике купаетесь)))».
Где именно были звезды — не сообщается. Мы собрали теплые семейные снимки из предыдущих поездок пары.
Фото: instagram