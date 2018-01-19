Ляйсан Утяшева объяснила, где они пропадали с Павлом Волей.

На днях Ляйсан Утяшева заставила поволноваться своих поклонников, «исчезнув с радаров» больше чем на неделю. Сегодня известная гимнастка и телеведущая появилась в своем блоге в Instagram и объяснила, где пропадала.

«Наши каникулы — всегда огромное приключение. В разных уголках мира не всегда есть связь. Неделя без интернета — это что-то очень забытое для нас, невероятные ощущение! Три дня переживаешь, что без связи, а потом нормально», — написала она.

Это сообщение Ляйсан проиллюстрировала фотографией, на которой она возлежит на белом песке в белом купальнике необычного кроя. «#50оттенковбелого», — отметила звезда, указав авторство мужа.