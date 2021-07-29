50 млн долларов: Скарлетт Йоханссон судится с Disney из-за «Черной вдовы»

Только за первые выходные «Черная вдова» заработала 60 млн долларов на потоковой платформе Disney+, о чем компания ранее объявила в своем первом отчете по фильму. Фильм с Йоханссон в роли суперагента в костюме кошки был доступен онлайн-подписчикам Disney+ за дополнительную плату в размере 29,99 доллара одновременно с его выходом в кинотеатрах.

Фильм установил рекорд по сборам за время пандемии, собрав 218 млн долларов во всем мире за первые выходные в начале июля 2021 года, включая трансляцию в Сети, плюс 80 млн долларов внутренних кассовых сборов и 78 млн долларов на международном рынке.

Выпуск новинок одновременно и в кинотеатрах и на потоковых платформах — формат вещания, к которому теперь прибегают все крупные компании-производители фильмов.