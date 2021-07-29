50 млн долларов: Скарлетт Йоханссон судится с Disney из-за «Черной вдовы»
Скарлетт Йоханссон подает иск в суд на компанию Disney. таким образом она пытается вернуть себе упущенную выгоду — 50 млн долларов. В иске адвокаты актрисы указали, что до начала съемок в «Черной вдове» ей обещали, что у Marvel будут эксклюзивные права на прокат картина, а она, соответственно, получит процент от кассовых сборов. Но этого не произошло. Блокбастер запустили в показ сразу и в кинотеатрах, и в интернет-трансляциях.
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Фото: East News
В иске говорится: «Disney умышленно побудил Marvel к нарушению соглашения без каких-либо оснований, чтобы помешать г-же Йоханссон в полной мере реализовать преимущества своей сделки с Marvel. Компания Disney хотела существенно обесценить соглашение г-жи Йоханссон и тем самым обогатить себя».
Только за первые выходные «Черная вдова» заработала 60 млн долларов на потоковой платформе Disney+, о чем компания ранее объявила в своем первом отчете по фильму. Фильм с Йоханссон в роли суперагента в костюме кошки был доступен онлайн-подписчикам Disney+ за дополнительную плату в размере 29,99 доллара одновременно с его выходом в кинотеатрах.
Фильм установил рекорд по сборам за время пандемии, собрав 218 млн долларов во всем мире за первые выходные в начале июля 2021 года, включая трансляцию в Сети, плюс 80 млн долларов внутренних кассовых сборов и 78 млн долларов на международном рынке.
Выпуск новинок одновременно и в кинотеатрах и на потоковых платформах — формат вещания, к которому теперь прибегают все крупные компании-производители фильмов.
Фото и видео: youtube-канал «В Рейтинге», East News, Getty Images
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