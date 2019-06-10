50-летнюю Эвелину Бледанс в прозрачном боди раскритиковали в Сети

Чуть больше двух лет назад Эвелина Бледанс сделала пластику груди. Будучи дважды мамой, актриса долгое время стеснялась носить футболки на голое тело и избегала слишком откровенных вырезов. После операции стиль звезды изменился.
«Мое утро! А в вашем гардеробе есть боди?», — написала она под очередным откровенным снимком.
Этот предмет одежды, подчеркнув все нюансы тела женщины, вызвал бурю негодований в комментариях. Среди комплиментов фигуре Эвелины («Фото молодой девушки, супер»), оказались резкие и обидные слова: «Ну, так уж не надо......», «Вульгарно», «В нижнем белье, фу», «И вы туда же. На куру похожа здесь. Вам не идет», — пишут фоловеры блога звезды.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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