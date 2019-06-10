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50-летнюю Эвелину Бледанс в прозрачном боди раскритиковали в Сети

Эвелина Бледанс показала откровенное фото, но поклонники не оценили ее креатив.

Чуть больше двух лет назад Эвелина Бледанс сделала пластику груди. Будучи дважды мамой, актриса долгое время стеснялась носить футболки на голое тело и избегала слишком откровенных вырезов. После операции стиль звезды изменился.

«Мое утро! А в вашем гардеробе есть боди?», — написала она под очередным откровенным снимком.

Этот предмет одежды, подчеркнув все нюансы тела женщины, вызвал бурю негодований в комментариях. Среди комплиментов фигуре Эвелины («Фото молодой девушки, супер»), оказались резкие и обидные слова: «Ну, так уж не надо......», «Вульгарно», «В нижнем белье, фу», «И вы туда же. На куру похожа здесь. Вам не идет», — пишут фоловеры блога звезды.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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