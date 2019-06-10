50-летнюю Эвелину Бледанс в прозрачном боди раскритиковали в Сети

Чуть больше двух лет назад Эвелина Бледанс сделала пластику груди. Будучи дважды мамой, актриса долгое время стеснялась носить футболки на голое тело и избегала слишком откровенных вырезов. После операции стиль звезды изменился.

«Мое утро! А в вашем гардеробе есть боди?», — написала она под очередным откровенным снимком.