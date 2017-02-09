50-летняя Татьяна Овсиенко готовится к рождению ребенка
В начале мая возлюбленный Татьяны Овсиенко Александр Меркулов освободился из мест заключения. Как рассказала артистка, сейчас они наслаждаются совместной жизнью и готовятся к венчанию. «Саша предложил венчаться, и я сказала: "Да"», — рассказала в интервью «Теленеделе» Овсиенко.
По словам певицы, они с Александром очень хотят общих детей. Более того, Татьяна намерена родить сама, что будет для нее впервые. Овсиенко решительно настроена пройти все обследования, чтобы узнать о возможностях выносить малыша самостоятельно. Однако в случае неудачи, пара не исключает того, что им придется воспользоваться услугами суррогатного материнства.
«Сильно хотим общих детей. Не знаю, даст ли мне их бог, хотя женщины и в моем возрасте рожают. Саша предлагает воспользоваться услугами суррогатной матери. Я пока не решила, будем проходить обследование и думать», — заявила она.
Напомним, что в браке с Владимиром Дубовицким Татьяна усыновила ребенка. Сейчас ее сын живет в Америке и воспитывает сына. «Игореша теперь за меня спокоен, когда Сашку освободили, сказал: "Мамулечка, я так рад, что ты теперь счастлива и не будешь звонить и проверять, поел я или нет"», — поделилась Татьяна.
Фото: instagram.com