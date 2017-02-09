Татьяна Овсиенко призналась, что хочет родить ребенка

В начале мая возлюбленный Татьяны Овсиенко Александр Меркулов освободился из мест заключения. Как рассказала артистка, сейчас они наслаждаются совместной жизнью и готовятся к венчанию. «Саша предложил венчаться, и я сказала: "Да"», — рассказала в интервью «Теленеделе» Овсиенко.

По словам певицы, они с Александром очень хотят общих детей. Более того, Татьяна намерена родить сама, что будет для нее впервые. Овсиенко решительно настроена пройти все обследования, чтобы узнать о возможностях выносить малыша самостоятельно. Однако в случае неудачи, пара не исключает того, что им придется воспользоваться услугами суррогатного материнства.

«Сильно хотим общих детей. Не знаю, даст ли мне их бог, хотя женщины и в моем возрасте рожают. Саша предлагает воспользоваться услугами суррогатной матери. Я пока не решила, будем проходить обследование и думать», — заявила она.