50-летняя Светлана Бондарчук продемонстрировала роскошную фигуру на обложке глянца

«Очень очень вкусно», «Невероятная красота», «Ух ты! Шикардос Светлана», «Шик, блеск , хороша... красотка», «Вот это труд! Какая же вы молодец», «Очень красивое Фото», «Очень удачный снимок и ракурс с интерпритацией пин-апа», «Красивая фотосьемка!!! Модель-мечта!!! Заманите лето», «Светлана, вы супермодель, еще молоденькие девушки могут вам завидовать», — обсуждают фото подписчики.