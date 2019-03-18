50-летняя Светлана Бондарчук продемонстрировала роскошную фигуру на обложке глянца

В юности Светлана Бондарчук имела успех в модельном бизнесе. В свои 50 бывшая супруга Федора Бондарчука может похвастаться не менее роскошной фигурой.
«Заманиваем весну с Tatler», — написала светская львица.
«Очень очень вкусно», «Невероятная красота», «Ух ты! Шикардос Светлана», «Шик, блеск , хороша... красотка», «Вот это труд! Какая же вы молодец», «Очень красивое Фото», «Очень удачный снимок и ракурс с интерпритацией пин-апа», «Красивая фотосьемка!!! Модель-мечта!!! Заманите лето», «Светлана, вы супермодель, еще молоденькие девушки могут вам завидовать», — обсуждают фото подписчики.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram