50-летняя Лада Дэнс в лаковых туфлях и платье-халате продемонстрировала стройные ноги в фантазийных чулках

Стиль популярной певицы Лады Дэнс всегда отличался своей яркостью. Артистка знает свои сильные стороны и удачно использует их для привлечения внимания к своем творчеству и творчеству своих друзей.

«Бомба! Узнаете парня слева? Да, да! Это Сергей Мезенцев, тот самый молодой человек с Реутово ТВ. Годы спустя мы опять делаем хит! Хочу поделиться с вами новостью. Сергей снимал клип на свою песню. Это будет очень смешно и зажигательно. Особенно со мной в главной роли. Песня называется "Бестия" и написал ее Василий Вакуленко (Баста)», — объявила она в блоге.