50-летняя Лада Дэнс в лаковых туфлях и платье-халате продемонстрировала стройные ноги в фантазийных чулках
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Фото: Instagram Лады Дэнс
Стиль популярной певицы Лады Дэнс всегда отличался своей яркостью. Артистка знает свои сильные стороны и удачно использует их для привлечения внимания к своем творчеству и творчеству своих друзей.
«Бомба! Узнаете парня слева? Да, да! Это Сергей Мезенцев, тот самый молодой человек с Реутово ТВ. Годы спустя мы опять делаем хит! Хочу поделиться с вами новостью. Сергей снимал клип на свою песню. Это будет очень смешно и зажигательно. Особенно со мной в главной роли. Песня называется "Бестия" и написал ее Василий Вакуленко (Баста)», — объявила она в блоге.
Внимание фолловеров было приковано к образу звезды на фото. «Лада на высоте. Стройная, милая, стильная, сексуальная. Бестия!!! Девушка Вамп», «Красавица», «Это же Лада Дэнс!!! Ладааа», — пишут восхищенные поклонники.
А вам понравился образ артистки?
Фото и видео: Instagram
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