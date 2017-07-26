50-летняя Ксения Стриж и ее молодой муж планируют стать родителями
В свои 50 лет известная телеведущая Ксения Стриж еще не испытала радости материнства. Однако она планирует это сделать — не без влияния своего молодого мужа.
Андрей Сусиков, который младше Ксении на 17 лет, спокойно относится к разнице в возрасте. Но его избранница понимает, какими возможностями он пренебрег ради союза с ней. «Он, конечно, хочет ребенка. Ему же за 30 лет», — цитирует ее «СтарХит».
Никогда ранее звезда о материнстве не задумывалась: мысли о детях наводили на нее ужас, а мужчины не настаивали. Много лет назад Ксения Стриж потеряла ребенка. Сейчас же она дозрела, чтобы взять малыша из детского дома, и уже, кажется, выбрала кандидата, 8-летнего Семена. «21 мая, в его день рождения, мы приехали в детский дом и устроили там ему чаепитие. Он позвал всех своих друзей. Там много сложностей. Нужно закончить школу приемных родителей, получить сертификат. Это обязательное условие. К нему также ходят другие претенденты. Сейчас он уехал в лагерь с другими воспитанниками», — поделилась она сокровенным в передаче «Прямой эфир».
Фото: facebook.com, globallookpress.com, кадры из эфира