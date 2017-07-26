Ксения Стриж присматривается к малышу из детского дома

В свои 50 лет известная телеведущая Ксения Стриж еще не испытала радости материнства. Однако она планирует это сделать — не без влияния своего молодого мужа.

Андрей Сусиков, который младше Ксении на 17 лет, спокойно относится к разнице в возрасте. Но его избранница понимает, какими возможностями он пренебрег ради союза с ней. «Он, конечно, хочет ребенка. Ему же за 30 лет», — цитирует ее «СтарХит».