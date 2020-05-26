50-летняя Дженнифер Лопес в промокшем от дождя домашнем костюме очаровала жениха и поклонников

Видео, которым поделился в своем блоге жених Дженнифер Лопес Алекс Родригес, покорило поклонников пары. В кадре певица в промокшем насквозь домашнем костюме радуется дождю.

«Жизнь — не в том, чтобы пережидать грозу. Жизнь — в том, чтобы научиться танцевать под дождем (или прыгать в бассейн)», — написал спортсмен.

«Мне это нравится», «Она самая крутая в мире», «Она такая милая и самая лучшая», «Она восхитительная и очень особенная», «Прыгай за ней», — комментируют подписчики блога.

Многие восхитились физической формой певицы. Разве можно предположить, что этой танцующей под дождем девчонке в июле исполнится 51 год?