50-летняя Анжелика Агурбаш развеяла слухи о пластических операциях: «Я выбрала путь естественного взросления»
Фото: Instagram Анжелики Агурбаш
17 мая свой день рождения отмечает певица Анжелика Агурбаш. В этом году красавице-артистке исполняется 50 лет, однако в это трудно поверить. Анжелику часто подозревают в увлечении пластикой, но она уверяет, что не прибегала к хирургическим и косметологическим вмешательствам во внешность. В недавнем интервью порталу StarHit Агурбаш заявила, что она выбрала путь естественного взросления: «У меня нет ни подтяжек, ни филеров, ни ботокса. Но в шутку отвечаю, что 368 операций уже позади. Никому не собираюсь ничего доказывать. Ухаживаю за собой, занимаюсь гимнастикой, правильно питаюсь, у меня всегда хорошее расположение духа. Ничего не имею против бьюти-индустрии, но у каждого своя дорога. Я выбрала путь естественного взросления. Мне это нравится и идет».
Отмечая, что многие в 50 выглядят, как «древние старики и старухи», Анжелика сравнивает себя с 53-летней мексиканско-американской актрисой Сальмой Хайек, которая также выглядит моложе своего возраста: «Наша душа не взрослеет. Только тело, — а оно творение ваших собственных рук. Возраст формируют наши мысли и наполнение, а пластика и процедуры никого не спасут и ничего не отсрочат».
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
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Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube
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