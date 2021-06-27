50-летний Владимир Политов женился на 26-летней избраннице

Между певцом и Ольгой завязались серьезные отношения: после завершения учебы, она даже переехала в Москву, чтобы чаще видеться с Владимиром. Со временем, Политов предложил ей переехать к нему, а через несколько лет совместной жизни, пара узаконила отношения. 14 января 2021 года Ольга и Владимир расписались в Химкинском районном ЗАГСе. Теперь у супругов новые цели: они планируют стать родителями.