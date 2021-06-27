50-летний Владимир Политов женился на 26-летней избраннице
Подробности личной жизни, Владимир раскрыл лично, на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». И откровенно рассказал о том, как познакомился с возлюбленной: они встретились в 2017 году в Благовещенске, откуда родом девушка, и куда артист приехал давать концерт. Ольга нашла номер Владимира и договорилась с ним о встрече после выступления.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Владимир вспоминает: «Была зима, она была закутана во все теплое. На первый взгляд, ничего особенного, скромная достаточно. Потом она прислала фотографии: спортивная, с длинными светло-русыми волосами, красавица».
Между певцом и Ольгой завязались серьезные отношения: после завершения учебы, она даже переехала в Москву, чтобы чаще видеться с Владимиром. Со временем, Политов предложил ей переехать к нему, а через несколько лет совместной жизни, пара узаконила отношения. 14 января 2021 года Ольга и Владимир расписались в Химкинском районном ЗАГСе. Теперь у супругов новые цели: они планируют стать родителями.
Фото и видео: СЕГОДНЯ, Global Press Look, Starface
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